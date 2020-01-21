少年貼心地幫忙胡阿嬤。(新北市少年培力園提供／吳亮賢新北傳真)

少年貼心地陪伴胡阿嬤。(新北市少年培力園提供／吳亮賢新北傳真)

少年貼心地陪伴胡阿嬤。(新北市少年培力園提供／吳亮賢新北傳真)

新北市少年培力園是社會局委託辦理的少年中心，每到農曆年前，社工都會帶著少年們到獨居長輩家圍爐，至今已邁入第五年，陪伴的長輩超過百人次，日前來到一位胡阿嬤家時，阿嬤更忍不住落淚表示，「很少有人會一直來看我，真的很感動。」

培力園指出，胡阿嬤與失明的兒子同住，日子過得相當辛苦，過去四個多月，培力少年每週五晚上都會到阿嬤家陪她聊天、唱歌、玩桌遊，日前少年們帶著鍋碗瓢盆與年菜到阿嬤家一起圍爐時，當開門的那一刻，阿嬤更立即感動地哭了。

胡阿嬤表示，自己10歲便開始外出工作，進山割草、工地等粗工皆做過，結婚後育有二子，一個孩子小時候因發高燒導致終身失明，另一個孩子則在20幾年前中風，自己必須一邊工作、一邊照顧家庭，但隨年歲漸長，手部、腳部關節變形，肌肉僵化，甚至在幾年前被診斷出癌症，體力每況愈下。

雖然生活相當辛苦，但去年10月開始，培力園少年定期來探望、陪伴胡阿嬤，成了她每週最期待的時光，圍爐這一晚，阿嬤更是止不住感動的淚水，直說「很少有人會一直來看我，我真的很感動。」

少年們除了陪胡阿嬤吃飯、聊天，更幫忙整理餐桌、烹煮年菜，其中七年級的小辰勤奮的身影，尤其令人感動，她升國中時因動作較緩慢而遭霸凌，害羞的她只能用笑容掩飾內心的焦慮不安，直到有外顯行為時媽媽才發現，幸好透過社工鼓勵，小辰在團體中逐漸展現自信，也穩定參與每周的獨老訪視，她說自己的阿嬤2年前已經上天堂了，「每次來看胡阿嬤，就像跟我的阿嬤聊天一樣，很開心。」

培力園表示，青少年在「代間融合」服務中的收穫往往是最直接的，青少年進入社區跟長輩互動，有別於一般只是提供物資、問候一下就離開，青少年是真實的陪伴長輩聊天、休閒，聽長輩說話，這是一段寶貴的時光，少年與長者互相傾聽、付出愛，是一段相互療癒的過程，也打破世代隔閡的氛圍，讓善的力量循環。

(中時 )