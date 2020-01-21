安養中心回贈侯友宜市長藏偷詩書法作品，讓侯友宜笑得合不攏嘴。(張睿廷攝)

新北市長侯友宜21日下午至汐止翠柏新村老人安養中心、大同老人長期照顧中心訪視，致贈春節加菜金與水果禮盒，上百位長者們看到侯友宜親自到山上探望他們，讓長者相當感動。侯友宜說，新北市有53家社福，市府在春節期間會派人個別給予關心、慰問，讓長者都能快樂過新年。

侯友宜21日下午到翠柏新村老人安養中心慰問長者，主辦單位特別安排6位平均年齡84歲長者表演迎賓舞蹈，活力四射，吸住群眾目光，隨後還致帶有「侯友宜市長」的藏頭詩書法作品給侯友宜，讓他笑得合不攏嘴。

侯友宜隨後下台將手中的加菜金，一包一包發給長者們，許多人開心搶著要合照留念，親民的暖舉也讓阿公阿嬤直呼「揪甘溫」。

長者表示，這裡地處偏遠，侯友宜卻不辭辛勞，在春節前特地帶著市府團隊上山探望他們，令他相當感動，也希望未來能舉辦更多相關活動，讓安養中心樂樂鬧鬧。

侯友宜指出，自己對於長照這塊相當重視，很感謝市府、社福機構的同仁不遺餘力照顧新北市的長者、弱勢團體，讓長者都有舒適的環境，維持健康的身體狀況，快樂生活，讓社會充滿溫暖。

社會局長張錦麗說，為了關懷長以及弱勢族群，市府將會在春節期間，致贈春節加菜金給市內53家社福機構，期盼讓長者們都能在新春期間感受到過節氣氛。

(中時 )