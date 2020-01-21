春節假期期間，員警及協勤民力需長時間執服交通疏導勤務，造成員警體力嚴重耗損，大湖警分局體恤同仁辛勞，準備各式餅乾、水果等補給品，以定點補給方式，讓第1線執勤員警能在友善的環境下工作，免於覓食奔波，兼顧執勤效率。

長假期間，為使遊客及鄉親有舒適、便捷，免於塞車的交通動線，大湖警分局動員警民力，全力疏導轄區各景點交通車流，但長時間的勤務相當耗費體力，體恤警察同仁休息時，還得到處奔波覓食果腹，分局特別設置行動補給站，備有簡單食物、飲品，方便同仁取用。

大湖警分局表示，大湖草莓、酒莊、泰安溫泉、獅潭仙山及卓蘭採果等，均為熱門旅遊觀光景點，各風景區將湧現大量人、車潮，民眾可多使用替代道路，進入大湖主要道路為台72線，為疏導車流，呼籲從北到訪的民眾，可由國道1號頭份交流道沿台3線，由三灣往獅潭方向進入。

南部的民眾可由三義交流道，沿縣道140線、130線進出大湖，也可由公館交流道經福基由台6線進出，大湖分局製作相關觀光區導覽及停車場資訊，民眾可至分局官網或粉絲專頁、警政APP及路況即時影像APP，查詢相關資訊。

(中時 )