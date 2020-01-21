樹人家商擁有耗資500萬成立的電子競技中心，積極發展多元技能。(張睿廷攝)

新北市警察局舉辦的首屆「寒假青少年電競大賽」開幕式21日上午在樹林樹人家商電子競技中心盛大展開，邀請新新北市政府警察局少年警察隊、多所高中職學生等14支隊伍共襄盛舉。新北市警局局長陳檡文表示，年輕人可以藉由電競互動建立情誼，並藉由這個機會，宣傳犯罪宣導預防觀念。

主辦單位安排2組高中生表演熱舞開場，年輕有活力的動作把氣氛炒到最高點，隨後人氣偶像祈錦鈅上台獻唱歌曲，美妙動人的歌聲讓群眾都豎起耳朵，仔細聆聽，活動相當熱鬧。

新北市警局副局長艾鵬說，警方鼓勵學生從事正當休閒活動，所以特別舉辦這項賽事，期盼員警能夠在與學生的競技當中，拉近彼此距離，並宣導正確犯罪宣導觀念。

教育局長張明文說，寒假到來，希望同學都能多參與正當的休閒活動，像是電競比賽、或者至新北市16所運動中心活動，遠離不良場所，以防走入陷阱，發生危險，呼籲同學們在寒假期間要更加注重自身安全。

樹人家商校長徐卿瑞表示，校內的電子競技中心斥資500萬，擁有6對6標準賽事場地，還有轉播功能，他們期盼這樣的設施能夠與社會作結合，把好的資源分享給新北市其他學校，未來他們會更努力推動電競，期盼給孩子多元的發展機會。

(中時 )