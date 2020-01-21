嘉祿工業公司董事長曾子瑤有感於新北市石門區地處偏鄉，社會福利、教育資源匱乏，因此他從2012年起，每年都以公司名義捐贈20萬元給石門4所國中小，供校方運用作課後才藝基金，9年來已捐了180萬。董事長曾子瑤表示，除了捐贈資金，最希望的還是能拋磚引玉，讓更多有能力的社會賢達、大型企業一起協助偏鄉的教育發展。

曾子瑤表示，自己是因為愛上石門的環境、新鮮的空氣，才將工廠遷來石門，但他很快發現偏鄉存在著許多問題，包括社會福利、教育資源都遠遠不及繁榮的城市。

曾子瑤指出，為了彌平這段差距，他決定以身作則，投入公益活動，從2012年起每年都以公司名義，捐贈20萬給區公所運用，協助國中小孩童學習課後才藝，9年來已捐了180萬。

石門區長林俊宏指出，區公所每年都會將20萬分別提供給石門區4所國中小，包括石門國中、石門國小、老梅國小、乾華國小，讓孩童在課後學習烏克麗麗、樂樂棒球、扯鈴、打擊樂團、舞龍舞獅等特殊才藝。

孩童們開心表示，以前從來沒有機會接觸到烏克麗麗、打擊樂器或者是舞龍舞獅等特殊才藝，很謝謝嘉祿工業公司，他們會努力學習，不會辜負大人的一片苦心。

曾子瑤說，這些孩子都是國家未來的主人翁，自己與公司的捐款只是一份微薄之力，最重要的還是期盼能拋磚引玉，讓各界關注偏鄉教育問題，提供更多資源，讓孩子們贏在起跑點。

(中時 )