送豬迎鼠！春節將近，依照習俗進行年終大掃除，此時也是用水量大增的時刻，水利署呼籲節約用水，只要透過一些簡單方法，就可輕鬆省水，清潔打掃時，先除塵再濕擦，因灰塵變少，即可省下因反覆擦拭而增加的用水。

，除已熟知的以淋浴代替泡澡、洗衣機洗滌衣物適量選擇較短行程、洗米洗菜水用來洗地板、澆花，選購有省水標章的馬桶、洗衣機等，定期地針對家裡用水設備檢查漏水，不僅節水，也是開春防漏財的重要小妙招喔。

水利署分享省水達人日常生活中的節水小秘方，如水桶裝水擦洗車需水量60公升，相較水管沖洗240公升，可減省180公升用水。

準備年菜時，提早將欲解凍的食物拿出冰箱，放在金屬鍋具上可以加速退冰，避免用水猛力沖的浪費水行為；清潔打掃時，先除塵再濕擦，因灰塵變少，即可省下因反覆擦拭而增加的用水。養成良好的生活用水習慣，大家都能輕鬆成為數一數二的省水達人！

近年來國人利用過年期間安排多日的出門旅遊，不在家過年已日漸增加，水利署特別呼籲民眾出門前透過檢查水龍頭是否關緊、馬桶是否漏水等簡單的小動作，讓出門更安心，在鼠來寶的一年，大家一起來節約用水，省錢也有夠讚！

檢查家中漏水情形。（圖取自水利署官網）

(中時電子報)