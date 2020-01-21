歲末年終，為了讓轄區弱勢民眾安心過好年，金山警結合石門觀明宮及老梅警友站持續關懷弱勢，一一探視關心，並致贈民生物品及春聯等物資，讓弱勢民眾感受到溫暖及幸福。

為關懷北海岸的中低收入戶和獨居老人，金山派出所警員吳佳容於春節前夕陪同石門觀明宮，發放白米及春聯等新年物資，分送予轄內弱勢家庭與老人。除一一探視中低收入戶和獨居老人，還致贈每戶白米及春聯，讓每個受訪者能暖心也暖胃。

老梅派出所所長林文智及警員洪煥清配合老梅警友站、老梅里長、富基里長、德茂里長及義警民防人員等於春節寒流來襲前夕深入社區關懷弱勢族群，並親自贈送棉被、民生物品及紅包，讓弱勢族群在寒冬中感受社會關懷溫馨。

除了發放民生物資，員警也與民眾溫馨互動，進一步加強宣導轄區各項治安、交通、犯罪預防、機動派出所設置、協助民眾舉家外出住居所安全維護及失蹤人口返家團圓等工作，讓民眾感受到警察維護治安、交通的用心。

金山分局長陳永昌表示，同仁結合公益團體主動關懷轄區弱勢，共同迎接新年到來，值得嘉勉。希望全體同仁能以同理心、關懷弱勢及嘉惠鄉里之精神，適時協助民眾，使民眾感受警方熱忱，增加警民互動，是讓民眾安心的最佳體現。

(中時 )