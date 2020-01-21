檢警偵辦「假交流、真觀光」案，查出洪慶淋涉以多個人頭協會，提供不實文件供旅行社讓大陸公務員非法入境，檢警懷疑，統促黨總裁「白狼」張安樂之子張瑋經營的華夏大地旅行社涉入，日前搜索旅行社並約談張瑋妻子王珠茵到案，但張瑋人在國外未到案，台北地檢署21日傳喚張瑋調查，訊後諭令張瑋30萬元交保。

檢警調查，洪慶淋成立「新北市水資源經濟發展協會」12個人頭協會，提供國內20多家旅行社不實的專業活動計畫書、邀請函、委託書等文件，讓大陸人士以短期來台專業交流名義， 實際上是非法來台旅遊。

檢警懷疑，2017年1月至去年6月，已有5000名大陸地方公務員非法來台觀光，其中不乏統戰官員，人頭協會再向旅行社收取每名陸客2000元，不法所得逾1000萬元台幣。

去年12月17日，北檢指揮刑事局、移民署發動第2波搜索，兵分6路搜索華夏大地6家旅行社，約談嫌疑人張瑋妻子王姝茵、證人張安樂共13人到案，檢方訊後諭令王姝茵以25萬元交保。

(中時 )