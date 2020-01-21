「琉球鄉衛生所附設護理之家」21日揭牌，提供小琉球的失能長輩、有護理需求的鄉民24小時機構住宿服務。（潘建志攝）

「琉球鄉衛生所附設護理之家」21日揭牌，共50床，提供小琉球的失能長輩、有護理需求的鄉民24小時機構住宿服務，對於無法在家照顧，又希望就近探視的家屬是一大福音，改善琉球鄉民醫療照護環境，提供多元長照服務。

這塊地是50年前為了建設少年感化院所徵收2.6公頃土地，後來少年感化院發生暴動撤離回本島，土地所有權歸台北市政府所有，其中0.5公頃屬醫療用地，居民盼所有權能回歸屏東縣政府。

縣府從2013年開始與台北市歷經多次協商、公文往返，確定興建護理之家，在台北市政府同意無償土地撥用後開始興建，並藉促參法營運移轉模式，引進輔英科大、輔英醫院，及大愛護理之家團隊經營。

21日揭牌，包括衛福部次長薛瑞元、新科立委蔡壁如、輔英科技大學校長顧志遠、輔英醫院院長趙家鼎等人都到場。護理之家共50床，分為單人房、2人房、4人房，有長期照護問題或需求的民眾可前往洽詢。

縣長潘孟安表示，琉球鄉長久以來交通不便、缺乏醫療護理機構，失能者常得到本島照護，無法在地安養。感謝台北市府團隊大力幫忙，讓琉球鄉醫療服務更完整。未來護理之家周邊土地將籌畫全人關懷園區，給離島鄉民更好的福利設施。

(中時 )