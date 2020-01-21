即將要農曆過年，家家戶戶開始採買年節所需的食材，目前豬價因去年養豬戶增養、國際豬價大跌及買氣不高等因素，以往春節前，豬價幾乎上揚，這次不漲反跌；嘉義縣肉品市場21日拍賣數為1450頭，平均每公斤60元，產地拍賣價較過去同期少10元，故使得零售價穩定、沒上漲空間，今年消費者荷包也不用大失血。

主任侯明在表示，嘉義縣肉品市場過去幾周拍賣數700至800頭，為了供應年節市場，最近10天供應量大增，20日交易頭數約1200頭，21日更來到1450頭，他指出，去年此時豬價每公斤能維持70至75元間徘徊，但今年剩下60至65元，相差10元左右。

不過傳統市場零售價則沒回跌，有豬肉攤業者表示，排骨肉目前每台斤130至150元，五花肉每台斤約110至120元。侯明在說，以往年前豬肉價格幾乎上漲，今年漲幅卻不高，他分析，去年養豬戶因非洲豬瘟，預期需求將增加，因此開始增養，但因供需失調情況下，造成豬價從去年下半年到現在，一直無法拉起來。

侯明在說，假設每頭120公斤，就少賺了1200元，養豬戶現在處於「成本邊緣」，沒賺也沒有賠，但他對未來的豬價仍表示樂觀，他分析，台灣口蹄疫自1997年爆發，歷經將近22年，2018年終於拔針成功，等待今年5月，世界動物衛生組織宣布台灣為非疫區，台灣豬就有機會出口，像新加坡等國家正計畫向台灣下訂單，若未來台灣豬成功外銷，豬價可望回升。

(中時 )