武漢肺炎來勢洶洶！據觀光局統計，在大陸來台旅遊部分，今日有2團、計24人，明起至春節期間，將有10團、178人入境台來；至於台灣赴大陸，今日起至春節結束，共有7團，83人將赴武漢旅遊。

因武漢肺炎疫情擴散，觀光局表示，經查大陸湖北省武漢市組團社計有8家，8家組團社通報21日入境來台的大陸觀光團約2團、計24人，22日起至29日，農曆春節期間通報入境來台的大陸觀光團約10團、計178人。

至於前往大陸湖北武漢旅遊的台灣團，觀光局表示，經電洽東南、康福、雄獅、山富國際、五福、鳳凰國際、燦星國際、喜鴻、長汎、世邦、易飛網國際、百威等大陸線主要旅行社，21日至29日農曆春節結束期間，計約安排7團83人至當地旅遊。

觀光局表示，已責請旅行社應注意旅客身體狀況，如有出現發燒或類流感症狀者，應盡速戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形，以供醫師及時診斷通報，並應通報觀光局及衛福部。

(中時 )