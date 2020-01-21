資誠公布《第23屆全球企業領袖調查報告》指出，對未來一年營收成長最為重要市場的調查上，美國仍在全球CEOs眼中保持領先地位，但僅比大陸的29％領先一個百分點，其後依序為德國（13％）、印度（9％）和英國（9％）。

值得注意的是，貿易衝突和政治緊張局勢，嚴重削弱了美國市場對中國CEOs的吸引力。在2018年的調查，有59％的大陸CEOs選擇美國作為其海外成長三大市場之一；但2020年，該比例已大幅下降至11％。相反地，有更多大陸CEOs將眼光轉向澳洲，2020年有45％的中國CEOs將澳洲視為海外成長的主要市場，較2018年的9％呈現明顯的成長幅度。

世界經濟論壇(WEF)於21日在瑞士達沃斯登場，資誠長期擔任WEF策略夥伴，在大會中全球同步發布《第23屆全球企業領袖調查報告》(PwC’s 23rd Global CEO Survey)，今年報告的主題為「在不確定浪潮中尋找方向」(Navigating the rising tide of uncertainty)。調查發現，53％的全球企業領袖對未來一年經濟前景感到悲觀，較去年的29％大幅增加，也創下2012年有此項問題以來，對經濟前景最為悲觀的一年。

相對地，今年僅有22％CEOs樂觀看未來一年全球經濟，較去年的42％減少近一半。

對企業成長最重要的國外市場依序為美國(30％)、中國(29％)、德國(13％)、印度(9％)、英國(9％)、澳洲(9％)。全球CEO最憂慮的前五大威脅依序為法規過度監管(36％)、貿易衝突(35％)、經濟成長的不確定性(34％)、網路威脅 (33％)與政策不確定性(33％)。

調查發現，全球各地區的CEOs皆認為未來一年全球經濟將持續走緩，其中，又以美國CEOs看法最為保守，高達63％的北美CEOs認為2020年全球經濟成長率將衰退，高於歐洲(59％)、中東(57％)。亞太區則相對樂觀，僅48％的亞太區CEOs認為，今年全球經濟成長率會比去年衰退。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，由於貿易緊張局勢未解，地緣政治的不確定問題，以及各國對於如何因應氣候變遷未達成共識，導致全球CEOs對經濟成長的信心下滑。儘管上述攪亂全球經濟成長的變數並非首次出現，但是這些挑戰的規模越來越大、形成的速度也越來越快，全球企業應集思廣益，思考如何團結攜手應對這些挑戰。

(中時 )