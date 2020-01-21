《洄．苗》青年專刊收錄26位青年返鄉創業築夢的精彩故事。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府出版青年專刊二部曲《洄‧苗》，21日新書發表會，透過公部門的協助，整合資源、共同行銷，將青年創業理念、經歷用說故事的方式，分享傳授經驗，盼能吸引更多青年將苗栗作為留鄉、返鄉標的。

縣府2018年出版青年專刊《遇見青年》，回響熱烈，去年再度策畫發行專刊，延續宗旨與效應，發掘創業青年，並協助整合資源，出版《洄．苗》青年專刊二部曲，共同行銷、傳達創業理念與經驗故事。

21日《洄．苗》新書發表會，由縣府祕書長陳斌山、議員徐功凡、國立聯合大學設計學院教授張建成、縣府勞工及青年發展處長彭德俊等人揭序。勞青處說明，《洄．苗》以「本源」、「長流」、「活水」3大篇章，收錄26篇苗栗青年返鄉創業的心路歷程。

勞青處表示，書中涵蓋永康八號、愛嘉企業社、一涓白、原豆粹食、賣冰郎天然果冰製造所、青稻夫、騏雞蛋、薑麻園、雲也居一休閒農場、ㄚ發哥果園、禾新農莊、穿龍老屋豆腐坊、茅鄉炭坊、叁代堂、idodan一多點、傳源文化藝術團、有好食茶、金豐玉漿、獅潭有機書店、來本冊子Re：mainer、童正一木雕藝術坊、泰柚工藝、樵樂雅集、上癮餐酒館、Raisinay山餡甜點、山木島等橫跨苗栗縣內12鄉鎮，青創業者的精彩故事，民眾可於縣內各圖書館借閱，未來將於苗栗好青年粉絲團舉辦贈書活動。

彭德俊指出，青年創業過程艱辛，藉青年專刊出版，提供更多曝光平台，更作為經驗分享，盼能吸引讓更多青年洄游、根留苗栗，觀迎民眾依循《洄‧苗》篇章實地走訪，發覺不同面貌的苗栗。陳斌山則表示，縣府打造友善青年創業環境，更推出全台灣第一個青年市集品牌「菁市集」，提升產品曝光度，另也打造青年創業基地，提供創業協助。

(中時 )