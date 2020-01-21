近幾年台灣電動機車市場快速成長，因應市場變化需求，富邦產險官網除提供一般機車完整的投保建議外，更建立電動機車保險知識庫「e騎綠動-電動機車專區」，讓電動機車車主輕鬆優化保險規畫。

2019年電動機車的掛牌數已達到16.8萬輛，占整體機車市場18.7％，富邦產險表示，不少電動機車車主常常會問該投保那種機車險種？因此將電動機車車主關心的議題全都整理在「e騎綠動-電動機車專區」並且整理機車險懶人包，讓車主一看就了解各險種的理賠方式！

富邦產險說，該專區中也分享機車族常見情境QA，如機車行車記錄器種類比較、電動機車保險知識補給站、車禍處理SOP流程5步驟等，讓保戶獲得保險知識、提升損害預防能力！

富邦產險保障各類機車族群不同的風險，於官網規劃完整的機車險保障方案，包括討論度很高的超額責任險、首購新車及電動機車車主在意的車體險、美食外送員必備的第三人責任險（加保「營業機車附加條款」）及竊盜險等，讓每位車主可以按照各自需求選擇要投保的險種。

富邦產險說，若民眾至富邦產險的官網進行網路投保機車險，除享強制險最高折150元、任意險9折優惠及免費機車道路救援外，為提高電動機車車主的投保意願，現正舉辦gogoro專屬加碼投保活動，3月31日前於富邦產險官網投保「機車強制險+任意險」，免登錄就有機會抽到價值13,900元的GoChargerPlus智慧電池快充座以及價值3,990元的行車記錄器，滿足gogoro車主日常需求。

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