大陸武漢自2018年12起爆出「新型冠狀病毒」疫情並且持續擴大，台灣衛生福利部疾病管制署也宣布武漢市旅遊疫情建議至第二級警示，旅行社表示預計要前往大陸武漢有疑慮需轉團或取消之旅客，會盡力協助辦理相關之手續。

關於武漢肺炎疫情問題， 台灣可樂旅遊針對已報名旅客皆會提醒因應處理方式及每日車體清潔消毒等措施，如選擇轉團或取消之旅客，已開票會酌收部分手續費用，並協助辦理後續程序。台灣燦星旅遊表示目前大陸地區以沿海地區旅遊為主，大陸武漢旅遊團屬較少數，目前影響不大，如旅客欲退費或轉團，會協助旅客辦理相關程序。

台灣東南旅行社表示大陸地區約1成左右旅客詢問關於退團相關問題，內部處理方式分為，若已開票有實際相關費用產生，則收取產生之相關費用；若未實際產生費用，則依照旅遊契約書內容執行，至於當地的地接社目前加強的措施有遊覽車每日消毒打掃、每日提供一次性的使用口罩，並且備有濕紙巾供旅客隨時使用。

(中時 )