上午台中高分院宣判國民黨籍苗栗縣議員張志宇當選無效，這是他第二次被提出當選無效告訴，且2次都是敗訴收場，是相當罕見的案例。

台中高分院表示，告訴人主張劉女再縣議員改選前用每票5百至1千的代價，向12名縣民買票，告訴人認為這是張志宇授意的買票行為，雖然在一審認為沒有證據證明此說法，但在二審時卻完全被推翻。

二審法官認為劉女與張家是世交，也是張志宇結婚時的媒人，而張志宇父親也曾幫助劉女完成擋土牆、池塘等工程，因此判定劉女士對張家心存感激之意，此外還提供場地助選，拉票時也相當熱情，加上張志宇上屆也因類似事情而遭判當選無效定讞，本次應該更加謹慎審理。

劉女說法是，要幫候選人所以自掏腰包買票，不過沒有候選人的決定，樁腳或是競選成員，事不會做出買票行為，因此與常理不符，認為張志宇有授意買票行為，因此判決當選無效。

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(中時電子報)