美國紐澤西一間潛水承包商公司日前在清理河道時，發現河底有汽車殘骸，打撈後發現車內竟有一具人體骨骸，經調查發現該骨骸是一名人間蒸發5年多的婦人，當時她和丈夫一起到乾洗店後，就突然消失，家人尋找多年，沒想到竟在河底內找到她的遺體。

根據英國《太陽報》報導，日前一間潛水承包商公司在清理塞勒姆河（Salem River）時，發現河底有一台克萊斯勒的殘骸，之後公司決定將汽車撈上岸，沒想到車內竟有一具人體骨骸，他們趕緊送往鑑定中心。鑑定結果顯示，人骨是一名失蹤5年多的46歲婦女史莫伍（Vanessa

Smallwood）。

之後警方趕緊通知史莫伍的家屬，他們都不敢相信失蹤多年的史莫伍竟葬身在河道內。家屬表示，5年多前史莫伍和丈夫一起前往乾洗店，但等到丈夫從店內走出，就發現妻子連人帶車已消失不見，雖然當晚有報警，警方也發現史莫伍的手機有在距離失蹤地點約半小時車程的地方發出訊號，但仍然找不到人。

當年史莫伍是在機場工作，家屬發現公司曾通報史莫伍有些心理問題，但沒想到5年多後，再見到史莫伍僅剩下一具骨骸，史莫伍的兒子得知後，也在母親的臉書留言，「母親的失蹤謎團終於被解開。」

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(中時電子報)