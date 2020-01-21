台中市109年公告地價平均調降2成，財政部嗆要砍統籌分配款，質疑台中市去年大降公告地價，估算恐造成10到20億元收支短差，必要時會拿出棍子，反映在財政績效考核，可能影響台中市可獲配的統籌分配款。對此，市府表市，約94％市民平均一戶減少2500元應繳地價稅，全體市民都受到優惠，對財政部提及將「拿出棍子」部分，市府不便評論。

財政部質疑台中市去年大降公告地價，降幅逾2成與市場趨勢脫鉤，估算恐造成10到20億元收支短差，嗆要砍統籌分配款。

地政局長吳存金表示，105年台中地價稅上漲38.25％，全國最高，引起人民反彈與抗議，市長推行輕稅簡政，調整地價稅額都是專業考量，並經過地評會委員開會充分討論所得出的結論，約94％的納稅市民，平均一戶應繳地價稅將減少2500元。

這次公告地價稅是為了全台中市民的考量，且只是讓105年超漲的部分恢復到正常部分，這也是地評委員意見，至於中央的意見，市府都有充分跟委員報告。針對部分委員關心財政負擔，雖然台中地價稅減少，但增值稅會增加，整個部分都做了精確的評估，輕稅簡政我們達到了。

針對媒體詢問是否有圖利財團之嫌？吳存金強調，約94％市民平均一戶減少2500元應繳地價稅，全體市民都受到優惠，與財團毫無關係，市府地評會只是訂地價，稅率則是中央政策，全國一致，因此中央的超額累計稅率與台中無關，至於昨日財政部長蘇建榮提到將「拿出棍子」部分，市府不便評論。

(中時 )