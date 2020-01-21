得以連續兩年以中華民國官方身份出席世界經濟論壇（WEF, World Economic Forum）實屬不易，國民黨立委許毓仁今年再次獲邀出席21日至24日在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇，許毓仁表示，這就是科技外交軟實力的展現，許毓仁也強調，將與論壇官方洽談，讓中華民國每年都能有代表出席年會，讓台灣的科技成果能持續推向國際。

世界經濟論壇是全球政治經濟盛會，各國領袖、央行官員、具影響力官員、企業菁英與科技創業家、華爾街金融家齊聚一堂，商討不同的議題，包括全球經濟形勢、貿易、不平等、氣候變遷等。

今年適逢WEF成立50周年，年會主題定為「凝聚全球力量，實現可持續發展」，著重於協助各國政府和國際組織持續追蹤旨在減少碳排量的《巴黎協定》及聯合國的「全球永續發展目標」（SDGs, Sustainable Development Goals）執行狀況，並討論如何促進相關技術及貿易治理，關注的議題除AI、區塊鏈、自駕車、資安外，今年更注重倫理道德相關法規與區域治理、區域強權平衡等議題，許毓仁也受邀出席相關會議。

今年大約有53位國家元首出席年會，包括35位財政部長和30位貿易部長也將出席，去年因政府停擺而未參加世界經濟論壇的美國總統川普已經抵達達沃斯，預計將出席年會，並針對中美貿易戰下一階段的發展有進一步宣示。

許毓仁相信，台灣的科技實力是我國突破現時外交困境的著力點。過去四年任期內除推動區塊鏈、加密貨幣、金融科技、無人載具不遺餘力的許毓仁說，將積極爭取台灣每年都有代表參加世界經濟論壇。

堅信台灣科技的軟實力，許毓仁強調，儘管自己即將卸下立委身份，回歸民間後，將持續用自己的力量服務社會、服務台灣，透過科技軟實力的力量讓台灣能在國際舞台上讓國際社會刮目相看。

(中時 )