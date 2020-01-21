琉璃不只是藝術品，業者近年推出生活琉璃，將琉璃融入瓷杯等生活用品中，頗受歡迎。（陳淑芬攝）

被視為藝術工藝的琉璃，逐漸走進禮物市場，琉璃工房營業副理陳玉娟表示，繼推出生活琉璃後，最近再推出禮物節系列，頗受市場青睞，「平安娃娃」與「如意娃娃」是最受歡迎的彌月禮；「福祿轉如意」則是過年最受青睞的禮品，禮品也吹起藝術風。

陳玉娟指出，琉璃工房的作品30年來常是國際間致送各國元首的紀念禮，甚至被選入奧斯卡及艾美獎盛典的禮籃、金馬獎的獎座等，屢獲國際設計大獎肯定，也被世界重要博物館視為永久典藏的藝術工藝。

琉璃工房近10年來，將琉璃融入酒杯、瓷杯、筷子及飾品等多元的生活用品。陳玉娟表示，近年推出琉璃禮物節系列作品，頗受市場歡迎，琉璃工房統計各資深店長最想收到禮物，彙整公布「Wish List Top10」，提供民眾送禮參考。

位於台中市草悟道的琉璃工房店長楊慧婷說，拔得頭籌的是「平安娃娃」與「如意娃娃」，資深店長認為，此款作品深受求子人士的喜愛，也是炙手可熱的彌月禮品。第二名是「和合錦繡」，設計滿滿的柿子象徵「好事連連來」，平時送禮深受喜愛；而最近春節前夕，「福祿轉如意」詢問度很高，以葫蘆造型象徵「福祿」，深受喜愛。

(中時 )