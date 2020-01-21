大陸武漢爆發新型冠狀病毒疫情，連日來大量出現新增確診與疑似病例，讓人目不睱給。由於不斷有新的確診與疑似病例出現，加上部份疑似已轉確診或排除感染，資料隨時更新。經整理大陸官方核實資訊，以及最新發布境內外訊息，已知大陸確診291病例，分布於4省區市；疑似病例54例，分布14省區市。境外則確診5例，疑似病例5例。

此外，在大陸20日當天新增確診77例(分屬3省區市)，新增疑似27例(分屬9省區市)，新增病例速度已較日前減緩，但顯然分布區域更廣，大幅增加防疫工作難度。

據大陸國家衛健委發佈通報至21日下午統計如下：

 累計大陸確診病例4省（區、市）291例

湖北省：270例

北京市：5例

廣東省：14例

上海市：2例

 累計疑似病例14省（區、市）54例

湖北省：11例

廣東省：7例

四川省：3例

雲南省：1例

上海市：7例

廣西壯族自治區：1例

山東省：1例

吉林省：1例

安徽省：1例

浙江省：16例

江西省：2例

海南省：1例

貴州省：1例

寧夏回族自治區：1例

在上述累計的確診與疑似病例中，有確診77例與疑似27例屬於新增病例。列表如下：

 新增肺炎確診病例77例

湖北省：72例

上海市：2例

北京市：3例

 新增疑似病例9省（區、市）共27例

廣東省：4例

四川省：1例

雲南省：1例

上海市：7例

浙江省：10例

安徽省：1例

海南省：1例

貴州省：1例

寧夏回族自治區：1例

在境外確診新增台灣一1例，共5例如下：

日本：1例

泰國：2例

韓國：1例

台灣：1例

境外疑似25例如下：

香港：20例

菲律賓：4例

澳大利亞：1例

此外，國外通報追縱與確診病例密切接觸者1739人，817人已解除醫學觀察，尚有922人正在接受醫學觀察。

(中時電子報)