大陸武漢爆發新型冠狀病毒疫情，連日來大量出現新增確診與疑似病例，讓人目不睱給。由於不斷有新的確診與疑似病例出現，加上部份疑似已轉確診或排除感染，資料隨時更新。經整理大陸官方核實資訊，以及最新發布境內外訊息，已知大陸確診291病例，分布於4省區市；疑似病例54例，分布14省區市。境外則確診5例，疑似病例5例。
此外，在大陸20日當天新增確診77例(分屬3省區市)，新增疑似27例(分屬9省區市)，新增病例速度已較日前減緩，但顯然分布區域更廣，大幅增加防疫工作難度。
據大陸國家衛健委發佈通報至21日下午統計如下：
累計大陸確診病例4省（區、市）291例
湖北省：270例
北京市：5例
廣東省：14例
上海市：2例
累計疑似病例14省（區、市）54例
湖北省：11例
廣東省：7例
四川省：3例
雲南省：1例
上海市：7例
廣西壯族自治區：1例
山東省：1例
吉林省：1例
安徽省：1例
浙江省：16例
江西省：2例
海南省：1例
貴州省：1例
寧夏回族自治區：1例
在上述累計的確診與疑似病例中，有確診77例與疑似27例屬於新增病例。列表如下：
新增肺炎確診病例77例
湖北省：72例
上海市：2例
北京市：3例
新增疑似病例9省（區、市）共27例
廣東省：4例
四川省：1例
雲南省：1例
上海市：7例
浙江省：10例
安徽省：1例
海南省：1例
貴州省：1例
寧夏回族自治區：1例
在境外確診新增台灣一1例，共5例如下：
日本：1例
泰國：2例
韓國：1例
台灣：1例
境外疑似25例如下：
香港：20例
菲律賓：4例
澳大利亞：1例
此外，國外通報追縱與確診病例密切接觸者1739人，817人已解除醫學觀察，尚有922人正在接受醫學觀察。
(中時電子報)
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