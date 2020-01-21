武漢新型冠狀病毒（下稱武漢肺炎）疫情21日正式蔓延至台灣。

自疫情爆發至昨日，陸續傳出8起疑似病例，其中6人已排除；不過，疾管署21日傍晚6時召開臨時記者會公布剩餘2病例，其中一人確診為武漢肺炎。

前述2病例昨日通報，分別為47歲及55歲女性，皆有武漢旅遊史；另外，新竹馬偕與花蓮門諾醫院亦有新增疑似病例。

(旺報 )