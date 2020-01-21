疾管署證實 武漢肺炎確診首例 18:342020/01/21 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢新型冠狀病毒（下稱武漢肺炎）疫情21日正式蔓延至台灣。 自疫情爆發至昨日，陸續傳出8起疑似病例，其中6人已排除；不過，疾管署21日傍晚6時召開臨時記者會公布剩餘2病例，其中一人確診為武漢肺炎。 前述2病例昨日通報，分別為47歲及55歲女性，皆有武漢旅遊史；另外，新竹馬偕與花蓮門諾醫院亦有新增疑似病例。 (旺報 ) #武漢 #病例 #肺炎 #疫情 #疑似病例 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎新增1死 69歲男跨年發病 多重器官受損不治 05:002020/01/17 兩岸 武漢肺炎4通報案例 檢驗結果最快明出爐 14:502020/01/17 生活 新型肺炎增17例 武漢防擴散 04:102020/01/20 焦點新聞 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 防武漢肺炎擴大通報定義 即起大陸來台有肺炎都要隔離 19:372020/01/20 生活 武漢肺炎疫情延燒 世衛將開緊急會議 06:402020/01/21 生活 疑有武漢肺炎病例 馬偕急診醫師：勿自私僥倖 10:372020/01/21 社會 武漢肺炎／武漢人委屈求封城：沒得病 先被罵死 18:002020/01/21 兩岸 《韓股》憂武漢肺炎擴散，韓股收跌1.01％ 16:142020/01/21 財經 《港股》武漢肺炎疫情擴散，恆指失守28000點 16:482020/01/21 財經 生活熱門新聞 一張圖看懂春節三階段變天 這天是分水嶺 - 生活 新型冠狀病毒我國第一個確診病例 55歲台商發病第九天返台 - 生活 有騷動！唐綺陽揭2星座財運驚人 - 生活 除夕地基主怎麼拜？命理師曝最佳開運時間 - 生活 命理師揭過年7大禁忌 做了這件事恐破財 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。