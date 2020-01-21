總統大選落幕，蔡英文總統狂奪817萬票大勝。在警政署擔任駕駛的何姓男子，開票前在臉書嗆賭，若蔡拿到800萬票，就要請全台灣人吃雞排。開票當晚，何賭輸的留言在網路被瘋傳，何雖神隱多日，但今天終於現身台北市的雞排店，發放600份免費雞排，並將捐款幫助弱勢公益團體。

何在警政署擔任駕駛，並非警職。今天傍晚5時30分，他自掏腰包委託台北市臨江街夜市某雞排店發放600份雞排，每份70元，花費4萬2000元。有民眾自稱上午就前往夜市排隊，傍晚排隊人龍已達數百公尺，逐一領號碼排領取。

店家在門口掛出看板，「何先生請吃免費雞排」，許多網友希望領到雞排和何拍照合影，何在晚間6時許終於現身，接受媒體訪問說，未來網路發言會更謹慎。他說，當初只是玩笑話，在網路吸引關注而已，沒想到事情鬧這麼大。

有民眾說，許多網紅、政治人物打賭雞排，他領過4次，其中2次是「館長」陳之漢所發。他說，何某嗆賭請全台灣人吃雞排，但想也知道不可能發2300萬份，能發600份已經很有誠意。這也告誡網友：「網路發言要謹慎！」

何某19日在臉書發文預告要發雞排，也深自反省網路言論造成的風波。他表示，對於引發社會爭論，深感惶恐，當初在臉書上，只是看到一篇關於花百萬來增加曝光度的言論，便留言和大家討論，絕非惡意。他說，「實際上，我相信大家一看也覺得只是句玩笑話。」

何今天則說，對造成風波、家人的困擾，他深感抱歉，未來會反省，做人處事應誠懇踏實，除發雞排外，也會藉此機會捐款做公益。

(中時 )