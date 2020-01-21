世界經濟論壇(WEF)於今日（1月21日）在瑞士登場，資誠（PwC）在論壇發布《第23屆全球企業領袖調查報告》主題為「在不確定浪潮中尋找方向」(Navigating

the rising tide of uncertainty)。調查發現，53%的全球企業領袖對未來一年經濟前景不表樂觀，也創下自2012年有此項提問之後，對經濟前景最為悲觀的一年。

全球各地區的企業領袖，多數認為經濟將持續走緩，其中，又以美國企業領袖最為保守，高達63%認為2020年全球經濟成長率將衰退，高於歐洲(59%)、中東(57%)。而亞太區則相對樂觀，僅48%的亞太區企業領袖認為，今年全球經濟成長率會比去年衰退。

此外，今年僅有22%企業領袖樂觀看未來一年全球經濟，僅有去年的一半，而對企業成長最重要的國外市場，依序為美國(30%)、中國(29%)、德國(13%)、印度(9%)、英國(9%)、澳洲(9%)。

至於全球CEO最憂慮的前五大威脅則是：法規過度監管(36%)、貿易衝突(35%)、經濟成長的不確定性(34%)、網路威脅 (33%)與政策不確定性(33%)。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，由於貿易緊張局勢未解，地緣政治充滿不確定性，以及各國對於氣候變遷議題未達成共識，導致全球企業領袖對經濟成長的信心下滑。但機會仍然存在，企業領袖應具備靈活有彈性的策略、高度關注各種利害關係人的期望，以及憑藉著過去經驗，來因應經濟的不景氣，持續蓬勃發展。

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(中時電子報)