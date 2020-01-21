新竹縣新埔鎮代會主席王增基，涉嫌指揮「風飛沙幫」幫眾從事強盜、恐嚇取財及聚眾毆打被害人等不法犯行，檢警去年9月拘提王及手下15人到案，起出改造槍彈等犯罪物證，檢方21日偵查終結，依組織犯罪和強盜等罪嫌提起公訴。

檢方指出，民國100年間，王增基涉恐嚇取財 等案件，經法院判處有期徒刑1年4月確定，於 104年6月14日執行完畢出監。

王增基在107年12月25日當選新竹縣新埔鎮民代表會主席後，檢方接獲王相關犯罪情資後，檢察長王文德認此風不可長，必須強力掃蕩，立即指派檢察官葉子誠偵辦。

經過檢方詳為蒐證後，108年9月30日指揮刑事局偵查第4大隊第2隊、新竹市警察局及新竹縣調查站，持法院核發搜索票與檢察官簽發拘票搜索15處，拘提王增基等15人到案。

檢警調扣得具有殺傷力改造手槍1把、子彈 23 顆、刀械、甩棍及現金440萬元等物證，並向法院聲請羈押禁見王增基等3人獲准，偵查期間傳提訊被告、證人、被害人等計40餘人次。

檢方21日偵查終結，認王增基等13人涉有組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、刑法強盜、妨害自由、恐嚇取財、強制等罪嫌，依法提起公訴。

檢方並以王增基身為新竹縣新埔鎮民代表會主席，自100年間即以其職務及身分之便邀結幫派份子，實施強暴、脅迫、恐嚇取財等暴力犯行，104年6月出監後仍重操此業，魚肉鄉民，鄉里間人莫不畏懼其勢力，行徑實不足取，除請求法院從重量刑外，並依法裁量續予羈押，以障善良百姓，維護純淨治安風氣。

(中時 )