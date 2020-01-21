雲林縣長張麗善為提高縣內排水設施與防洪標準，向中央爭取經費辦理改善工程，109年度獲水利署核定補助辦理20件應急工程，總經費達2億620萬元，張麗善感謝中央與地方民意代表的協助，強調縣府團隊一定會持續為地方建設打拚。

水利署於2019年12月12日核定辦理雲林縣應急工程，雲林縣政府團隊在縣長張麗善帶領下展現行政效率，已陸續設計、審查、發包及施工。核定案中的舊虎尾溪支線中興路段應急工程，已於2019年12月23日完成決標、今年1月15日開工。

縣府表示，北港府番大排支線改善應急工程，為地方水利、交通安全及環境衛生的實際需求，但因中央權管及經費來源等問題，多年來未能改善，經縣長張麗善協調整合及爭取，終獲核定辦理，總經費為930萬元。

北港府番大排支線改善應急工程起點位於華勝路與新德路交會口，終點在公園路與新南路交會口，全長約101公尺。主要改善內容為單孔箱涵及其相關附屬工程，可解決瓶頸束縮及渠底淤積，以及阻礙通洪、交通安全、環境衛生等問題。

縣府指出，目前北港府番大排支線改善應急工程已有初步及審查設計成果，22日將由當地縣議員、縣府水利處辦理設計說明整合地方意見，讓本案達到改善排水並符合民眾需求，提高政府施政品質。

(中時 )