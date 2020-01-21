台灣運彩投注在春節不打烊，自小年夜（1月23日）到大年初五（1月29日）24小時；另外，台灣彩券電腦投注時間跟平常一樣，周一至周日每日上午7時至晚上12點都可以投注。

台灣運彩表示，在春節假期的7天的期間，每天都有比賽的美國職籃最熱門，足球多在晚上凌晨比賽，也吸引相當多足球迷投注，因此，春節假期24小時投注將可以為國家運動基金增加多一點資金。

台灣運彩預估7天時間預估銷售10億元運動彩券。

台灣運彩表示，過年假期，天天開立美國職籃場中投注，讓NBA球星陪球迷歡喜過鼠年！從周四（1/23）早上8點30分有東區76人與暴龍的雙強對決、周五（1/24）11點30分上演獨行俠大戰拓荒者、周六（1/25）9點由兩屆FMVP里歐納德帶領的快艇進攻狀態極佳的熱火、周日（1/26）9點半且看少了安比德的76人如何抵擋詹皇雷霸龍的攻勢、下周一（1/27）4點30分是由大鬍子哈登所領軍的火箭作客高海拔的金塊丹佛高原，讓農曆年假時，美國職籃賽事精彩賽事天天上場！

台灣彩券雖然投注時間依然是從周一至周日每日上午7時至晚上12時，和平常一樣，然而因為台彩在電腦彩券部分加碼8億元，且大樂透天天開獎，將使春節期間投注金額比平常多。

台彩表示，大樂透是自1月23日（四）至2月2日（日）連續11天每天都開獎，1月23日至初三（1月27日）5天各加開「春節大紅包」獎項，每期均加開9個獎號，當中任6個號碼即對中春節大紅包獎項，每期都有84組的中獎機會，每組獎金100萬元。春節大紅包總獎金為3.6億元，即本次活動總計將送出360組100萬元，如1月23日到初三累計開出組數未達360組，則次期大樂透將繼續加開春節大紅包獎項，直到累計開出組數達360組以上或是2月7日活動最後一期為止。

(工商 )