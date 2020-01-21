經在專業引導下，志工們輕鬆學會運用燈會App

台中市政府教育局為迎接2020台灣燈會舉辦全國花燈競賽，來自全國各地參賽的競賽花燈將自109年2月8日至2月23日齊聚於后里森林園區爭妍鬥豔。為歡迎各界人士前來賞燈，教育局特別號召一群熱情的志工在花燈競賽燈區進行服務。

教育局指出，此燈區志工係透過台中市政府社會局的志工平台召募，多數志工已具有2018年世界花卉博覽會的服務經歷，有些甚至於2015年台灣燈會在台中舉辦時即擔任過燈會的志工，實實在在是一群兼具熱情與專業服務經驗的志工夥伴！

教育局表示，為了將服務做得更好，這群來自四面八方的志工，特別在21日齊聚於樂業國小，一同參與競賽燈區導覽志工的培訓會議，更要學習運用燈會APP的小撇步。歷年來花燈競賽燈區是燈會各個燈區中，參與人數最多、年齡層分佈最廣的燈區，可預期今年來到此燈區看燈的民眾，在年齡、身份及觀燈的目的與目標上，將會十分多元。

教育局說，所有參與競賽的花燈作品不論是否獲有名次，皆有專屬的台座供展示，相信屆時，參賽者、參賽者家屬、花燈師、學校師生，再加上為了感受熱鬧氣氛而來的民眾，將會讓花燈競賽燈區形成一個包羅萬象的花燈區；因此花燈競賽燈區志工服務的目標，將不僅是指引燈區，更是要營造花燈競賽燈區的「活力感」和「教育味」。

教育局強調，隨著2020台灣燈會主燈區開展時間即將到來，志工們服務的熱血已沸騰，熱情邀請大家做伙到后里森林園區的花燈競賽燈區，看花燈，我們相約不見不散！

(中時 )