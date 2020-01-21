小禎日前在《聽媽媽的話》過年特輯中，透露年節時都會到好友vicky家串門，看到她生了5個，自己只生一個，開玩笑說：「等於用5個紅包換1個紅包，早知道老娘多生幾個！」也表示現在長輩給小孩越包越多，怕寵壞小孩子，會事先與佩甄等好友溝通，紅包不超過600元。

過年最討厭的金句之一，就是被問「什麼時候再生一個？」連小禎也逃不過，她自吐曾被前婆婆催生男孫，還好前夫李進良伸援手，妙回他媽：「想生妳怎不跟爸爸去生？」讓小禎大讚前夫成功化解危機。如今小禎恢單，還是有人以關心口吻建議她說：「妳去凍卵啊！不然以後要生生不出來。」讓小禎氣得在節目上失控大喊：「啊！都給你講就好了啦！」

曹西平回憶逝世母親，不禁哽咽落淚。（圖／年代MUCH提供）

來賓曹西平透露之前上節目偶爾會被問到：「你看人家包偉銘保養得多好。」讓他不禁勃然大怒、脫口而出：「對阿！我說他花了很多錢做的！我沒有錢啊！」表示自己跟包偉銘本來就有6歲的差距，再次開砲：「他的臉做成這樣子，我們沒做耶！」直率發言，笑翻全場。

回憶10幾歲就北上唱歌攢錢，曹西平說上任何節目都會通知媽媽，媽媽也都會在台中的家準時收看，母子倆感情緊密，但有次曹西平在錄影中得知媽媽走了，說到此處，曹西平哽咽說：「媽，妳怎麼走了一通電話都沒有，什麼話都沒跟我講」！母親過世後，曹西平就不怎麼過年。

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(中時電子報)