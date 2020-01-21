由於農曆年期間人群往返頻繁，因應武漢肺炎的疫情，台灣衛福部已新增「嚴重特殊傳染性肺炎」為第五類法定傳染病，疾管署也針對國際及小三通港埠之入境發燒旅客全面詢問武漢旅遊史及進行健康評估。

以下為本刊整理「2019新型冠狀病毒」相關6點資訊。

1、WHO正式名為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）

該疫情為2019年12月從中國大陸武漢傳出「不明原因肺炎」，到世界衛生組織（WHO）確認該元凶為人體首見的一種新型冠狀病毒株，避免使用地名國名有汙名化之慮，於2020年1月12日正式將「武漢肺炎」命名為「2019新型冠狀病毒2019-nCoV」。

衛福部資料顯示1月初接獲中國大陸通知，武漢肺炎病原體初步判定為新型冠狀病毒，已完成病毒全長基因定序，電子顯微鏡下亦呈典型冠狀病毒型態，該病毒不同於以往發現的人類冠狀病毒。

冠狀病毒（CoV）為一群有外套膜之RNA病毒，外表為圓形，在電子顯微鏡下可看到類似皇冠的突起因此得名。除已知會感染人類的六種冠狀病毒以外，其他的動物宿主包括蝙蝠、豬、牛、火雞、貓、狗、雪貂等，並有零星的跨物種傳播報告。

WHO初判可能是在同一戶家人或是會近距離照顧患者醫療人員，可能接觸到「2019新型冠狀病毒」範圍約1公尺、時間約10幾分鐘，較有受到感染風險。

2、與SARS的關聯性：人畜相通感染

亞東醫院內科部副主任暨感染管制中心主任廖俊星醫師表示，冠狀病毒種類相當多，其中包括較為人所知的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）、MARS（中東呼吸症候群），冠狀病毒之所以對人類危害較大，主要是因為這類病毒原本存在於動物之間，但卻「跨物種」傳染給人類，而人類完全沒有相關免疫力，所以一旦感染就會比較嚴重。

而在2003年引發國人恐慌流行的SARS（嚴重急性呼吸道症候群），當時擔憂醫護人員感染而造成台北巿立和平醫院封院、台大醫院急診關閉。該疫情也導致全球813人死亡，台灣則有73人死亡、364人確診個案。

3、從家庭群聚提高到社區感染：疫情擴散度大增

中國大陸從2019年12月武漢傳出不明原因肺炎症狀，最初感染病例因為多是在華南海鮮市場工作、其親友及出入者，被視為有一定範圍限度的 「家庭聚集性感染」。

依據中國疾控中心1月21日通報資料，目前中國大陸已確診219例個案，包括武漢198例、廣東省14例、北京市5例及上海市2例。前述廣東、北京及上海個案均於當地定點醫院隔離治療中。

武漢累計198例確診，已出院25例、死亡由3例新增為4例，餘169例仍住院治療中。武漢新增之死亡個案，為89歲男性，具糖尿病、高血壓及其他心臟潛在慢性疾病，1月13日發病，19日死亡。

目前鄰近國家確診個案共計4例，包括泰國2例、日本及南韓各1例均為中國籍有武漢旅遊史。

由於疫情蔓延之快引發世界各國嚴陣以待，亞洲已有中國、香港、澳門、泰國、日本、南韓、新加坡、越南、韓國、日本及台灣等11地區出現通報病例，泰國、日本確診患者未到過華南海鮮巿場，短短1個月期間各地快速累積通報量。

專家多認為「2019新型冠狀病毒」從有限度的「家庭聚集性感染」擴展為 「社區型感染」的風險度增加，還有一說是可能已從「有限度人傳人」蔓延擴散出去。

4、疑似症狀：戴口罩並立即就醫

感染早期以發熱發燒、咳嗽為主，有的還會四肢無力、少痰、呼吸困難、呼吸道症狀、肺炎呈雙肺浸潤等症狀，可表現為持續性輕症，年齡較大或有基礎性疾病患者易進展為重症。

台大兒童小兒部主任黃立民醫師認為，出現疑似患者不需特別害怕，只要及早診斷、隔離，就可以逐漸控制住疫情，而民眾也應該提高警覺，除了戴口罩自保之外，身邊親友若從中國大陸返台、且出現身體不適情形，也應提醒親友及早就醫。就醫時，務必要跟醫生說職業別、近期旅遊地、接觸史及群聚等情形，做為醫師相關確診資料。

5、無藥物可解：防疫請勤洗手、發燒即就醫

亞東醫院內科部副主任暨感染管制中心主任廖俊星醫師表示，這類冠狀病毒僅能依症狀治療，並沒有藥物可解，最好的預防方式就是做好自我保護，包括出入公共場合要戴口罩、勤洗手，若有發燒等症狀也要趕緊就醫。

並建議民眾多食用煮熟的魚肉蛋類等，可以儘量避免出入人潮較多的傳統市場、醫療院所、空氣不流通或人潮擁擠場所，也應避免接觸野生動物、禽鳥。

另有醫生認為該種新型冠狀病毒雖不是流感病毒，但是其初步症狀類似流感，可考慮施打流感疫苗，有助於就醫時提供醫師確診、降低混淆的機率。還有醫師研判死亡個案多是「多重感染後造成器官衰竭死亡」，可考慮施打「肺炎鏈球菌疫苗」或13價肺炎鏈球菌結合型疫苗的保護效期較長。

6、患者確診前可依法隔離：未據實通報罰款1~15萬元

武漢肺炎疑似患者連環爆，也顯示目前旅遊史並非限於武漢當地，而是應該擴大為中國大陸各地。疾管署已在1月20日宣布成立｢嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，由署長周志浩擔任指揮官，統籌整合各部會資源與人力，全力守護國內防疫安全，確保國人健康，並召開跨部會指揮中心會議及專家諮詢會議。

如自武漢及其鄰近區域返國，入境時，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，請主動向機場或港口檢疫人員報到，接受健康評估；返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打1922專線並依指示配戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。

指揮中心再次呼籲，目前「嚴重特殊傳染性肺炎」已列為我國第五類法定傳染病，依據《傳染病防治法》第31條，醫療機構人員於病人就診時，應詢問其病史、就醫紀錄、接觸史、旅遊史及其他與傳染病有關之事項，病人或其家屬應據實陳述。

民眾於返國後如有疑似症狀，務必於就診時主動告知相關旅遊史及接觸史，如未據實通報，將可依法開罰1萬元至15萬元。醫療院所發現疑似病例須24小時內通報，違則可開罰醫事人員45萬元，醫事機構最高可罰200萬元。民眾可洽疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw/）或撥打免付費防疫專線1922、0800-001922諮詢。

(中時電子報)