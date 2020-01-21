亞馬遜（Amazon）申請的專利，「用手掌的生物辨識技術和信用卡連結」的裝置已在美國專利局（USPTO）公開，未來出門再也不用帶信用卡，用手掌即能付款。

根據紐約時報報導，生物辨識系統的代號為「Orville」，並且在亞馬遜的紐約分公司進行測試，用在自動販賣機設備上，目前的誤差約百萬分之一，未來將改善至「1億分之1」。

美國專利局在2019年12月26日早期公開亞馬遜在2018年6月21日申請的發明專利「非觸碰式生物辨識系統」，說明書內詳述這套系統將用什麼樣的方式辨識每個手掌掌紋的差異，進而達到取代信用卡的功能。

根據華爾街日報的報導，目前亞馬遜和Visa信用卡正在進行測試，未來也會和Mastercard、JP Morgan等信用卡公司討論合作的可能。此外，裝置還能收集購買履歷、品項等紀錄，都會保存在亞馬遜的個人帳戶中，進而達到收集消費者的「購買習慣」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)