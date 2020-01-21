中國武漢肺炎疫情擴散，台灣下午也出現第一起境外移入個案，衛福部長陳時中下午召開記者會證實，一名從武漢返台台商，主動向機場告知有發燒症狀，經檢測證實是武漢肺炎，由於患者並未入境，疾管局目前仍維持在三級警戒。

(中時電子報)