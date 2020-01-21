台南市議員蔡育輝（右一）是北台南家扶中心扶幼委員，每年歲末都會宴請受扶家庭圍爐吃飯，年節前感受社會溫暖。（蔡育輝服務處提供／莊曜聰台南傳真）

台南市議員蔡育輝結合台南紡織、皮鞋業者寒冬送暖，一起做公益，21日邀請北台南家扶受扶家庭親子逾80人，先到新營儷登皮鞋封館歡喜買新鞋，中午再到火鍋店飽餐一頓，並送上伴手禮、紅包，讓眾人直呼「揪感心！」

蔡育輝是北台南家扶中心扶幼委員，每年歲末都會宴請受扶家庭圍爐吃飯，今年特別號召企業共襄盛舉，為活動加碼，台南紡織股份有限公司率先響應，提供每人1000元購鞋金，新營儷登皮鞋負責人凃冷提供來自日本的知名品牌球鞋供孩子們選購，不足的部分也大氣自行吸收，並提前開店營業讓眾人放心採買。

北家扶中心主任莊淑惠表示，孩子們較少能夠穿到名牌新鞋，得知這個訊息都非常開心，受扶家庭的一對小姊妹從去年就有參與蔡育輝的歲末送暖活動，今年為了感謝市議員的善心，還主動幫議員按摩表達謝意，讓蔡育輝感到相當窩心。

蔡育輝說，今年因臨時決定要送鞋，還要考量每人尺寸不同，顏色選擇等較為複雜，因此準備較為不足，現場無法提供較多的款式讓孩子們選擇，來年若有再辦，會做更周延的準備。

(中時 )