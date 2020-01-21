宣導過年期間出遊注意交通安全，並進行防（搶）竊、反詐騙、婦幼安全及「109年加強重要節日安全維護工作」宣導，中市烏日分局結合龍井區公所名家揮毫贈春聯活動，由副分局長謝明德帶領員警、志工等前往進行設攤宣導，藉由大型的警察寶寶吸引眾多民眾目光，希望藉此機會加強宣導最新預防犯罪手法及交通安全觀念給民眾，期盼讓民眾安心、快樂好過年。

龍井區公所日前在公所舉辦「109年歲末迎春名家揮毫贈春聯」活動，邀請楊建等多位書法名家及18位龍井區藝文季書法比賽得獎學生現場揮毫，當天送出1300張春聯及年畫，吸引上千名民眾參與，烏日分局由副分局長謝明德在現場主持治、交安宣導，率領員警手拿防竊、防詐騙及交通安全舉牌等標語，一一 向參與活動民眾宣導。

現場出動2個大型警察寶寶，希望能成為矚目焦點，並透過打彈珠遊戲、有獎徵答等互動方式，用輕鬆詼諧方式進行交通安全、犯罪預防及「109年加強重要節日安全維護工作」宣導。

烏日分局表示「109年加強重要節日安全維護工作」，時間自1月16日22時至1月30日24時止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢及民眾安心」為工作主軸，包含「維護金融機構安全」、「民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護」、「鉅額提（存）款護鈔」等工作項目，讓民眾感受到警察維護治安、保護人民居住及財產安全的決心。時值年終尾牙及春節期間餐會飲酒高峰期，也宣導「代客駕駛」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，同時也強調警方持續強力執行取締 「酒後駕車」勤務，愛喝酒民眾，勿心存僥倖，以身試法。

(中時 )