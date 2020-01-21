白草莓品種由日本引進，香氣、口感、顏色與一般草莓不同，吃起來有水蜜桃的味道，但種植難度高，數量不多。（莊曜聰攝）

在台南地區採草莓，總會想到善化、新市一帶的草莓園，目前草莓結實的狀況不錯，正逐漸熟成中，農曆春節期間民眾出遊，可望出現一波採果潮，有業者還特別從日本引進白草莓品種，近期也陸續結果，吃起來還有水蜜桃的味道，但數量不多，雖然成本較高，但計價方式仍跟一般草莓相同，吸引民眾前來嘗鮮。

草莓園黃姓業者表示，他去年自日本引進200株名為「桃薰」的白草莓品種，從9月開始種植，經過約5個月時間照顧後終於有了成果，這類品種在接近熟成時則是紅、白、粉色相間，但果實較小時是純白色，與一般草莓類似，因此常被以為是沒有成熟。

黃姓業者說，白草莓適合溫帶氣候生長，但南台灣很少出現10度左右的低溫，因此在栽培管理上相對困難，植株的存活率不高，相對的成本也高，果實大小沒法像紅草莓一樣，因此混雜在一般草莓中，希望讓遊客有尋寶的新奇感。

現在正值草莓的產季，台南善化、新市一帶的觀光草莓園開始出現人潮，但不少業者發現，遊客採果後竟然直接將小果挑出棄置花圃內，還有小朋友誤剪草莓花苗造成業者損失，呼籲民眾採果時要保持公德心，讓遊客有更好的採果環境，目前觀光採果的價格約在每台斤400元左右。

(中時 )