農曆新年將至，臺北市大安區公所於1月21日假瑠公公園舉辦「109年度年終大掃除暨國家清潔週擴大誓師活動」，廣邀在地里長與民間團體加入，以實際深入東區商圈巷弄清掃，並呼籲社區家戶全面一起進行大掃除，共同除舊佈新迎新年。

熱情協助東區發展協會韓修和理事長各項活動，積極投入深獲在地好評，本次深耕在地的永慶房屋也獲邀參與，由大安區區主管簡國維協理帶隊，號召超過50名同仁投入環保小尖兵行列；簡國維協理說：「感謝官方單位推動，讓在地越來越好!永慶房屋的夥伴們一直很積極參與大安區大小活動，與在地好朋友互動密切，只要有需要，永慶人就會熱情相挺，這次國家清潔週活動，永慶房屋在大安區超過20家店，大家一起動起來，攜手將周邊清理的更整潔，維護優質的居住環境！」

大安區響應國家清潔週 誓師活動熱鬧開場!

1/21擴大誓師活動由2隻醒獅熱鬧開場，搭配氣勢磅礡的鼓聲揭開序幕，由大安區區長林明寬帶領現場超過300多位志義工、團體進行宣誓，展現大安區居民對環境清潔維護的重視。

林明寬區長特別感謝現場志工朋友，並表示：「再過幾天就是農曆新年，希望藉本次活動，讓社區住戶提早進行除舊佈新，進而維護市容整潔。很高興有這麼多在地志工團體踴躍投入，除公部門外，還結合了佛光山普門寺、東區商圈發展協會、永慶房屋、遠東SOGO百貨公司、各里環保志工朋友及兵役局役男們，期待透過公部門與民間企業團體的合作，讓活動達到加乘效果。」

大安區區長林明寬致詞感謝大家踴躍參加活動。

現場超過50名永慶房屋同仁分成不同小隊，協助在地打掃清潔，簡國維協理說：永慶房屋不僅提供專業購售屋服務，更深耕在地，陪伴鄰民度過大小節日，用行動與熱情支持、回饋在地。在過年前大掃除來除舊布新，讓家家戶戶開心迎新年，也傳遞永慶房屋對大家的春節祝福！也感謝東區光武里里長韓修和今年的

光武里韓修和里長與永慶房屋同仁一起清潔還大安區美麗面貌。

永慶房屋業管部陳賜傑協理表示：「永慶房屋持續深耕經營在地，不論鄰里大小事，只要有需求，永慶人都會盡力協助！總部對於各項活動也全力支持，今年雙北市永慶房屋協助各區域母親節、中秋、中元節或是學校團體活動等重要在地大事，估計協辦上百場活動、支援帳篷數上看萬頂！新的一年永慶房屋也將持續支持關心在地社區，一起為美好生活盡一份力。」

永慶房屋大安區簡國維協理領軍投入國家清潔週活動，還大安區乾淨面貌。

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(中時電子報)