暨大划船隊充當河川環保志工，在河道上划船清理大量飄浮的垃圾。（楊樹煌攝）

暨南大學划船隊選手搭乘5艘開放式獨木舟，逐一撿拾飄浮水面的垃圾。（楊樹煌攝）

埔里市區重要區域排水的杷城排洪道，才清除幾個月，現又被垃圾與水草盤據，因水深及胸，人員下水清除不易，鎮公所商請國立暨南國際大學划船隊選手協助，今21日由16位選手分批搭乘5艘開放式獨木舟下水，逐一將飄浮水面的垃圾撿起，垃圾量之多，讓在場民眾都搖頭嘆息。

暨南大學划船隊選手，今由科技學院院長蔡勇斌、陳谷汎教授與划船隊教練林展緯率隊前往，選手則搭乘開放式獨木舟下水，手持鐵夾來回在河道上展開清理作業，不但在河面上清出大量的飲料鋁箔包、紙杯、啤酒罐，甚至各種家庭垃圾與廢棄物，連廚餘都有，顯見民眾的公德心有待再教育。

埔里鎮長廖志城表示，杷城排洪道不但是市區重要區域排水，早年它還是孩子們戲水抓魚的地方，溪流清澈如鏡，但現在除了水上植物叢生，竟有民眾任意丟棄垃圾、汙染水源也危害棲地。

廖鎮長並指出，他在上任後，不斷呼籲所有鎮民，公所努力的清汙，希望大家也能共同守護這條美麗又乾淨的河，讓它成為埔里的新觀光亮點。而且，該排洪道在埔里鎮河川生態保育協會河川巡守隊定期整治下，已讓排洪道恢復約8成的清澈度，奈何還是有民眾依舊往河裡不斷的丟置垃圾。

廖鎮長並呼籲鎮民和遊客，暨南大學划船隊在新春年前再度下河撿拾漂浮垃圾，盼能喚起民眾環保意識，不要再將垃圾丟入河中，大家共同來打造這條埔里人共同期待的排洪道，能成為美麗乾淨的河，並還給大排清澈的原貌和市容。

(中時 )