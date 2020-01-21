2020大選國民黨慘敗後黨主席吳敦義請辭，將重新補選主席，前台北市長郝龍斌已宣布參選。今天傍晚郝龍斌前往立法院拜會前立法院長王金平，爭取支持，會後他們一起向媒體說明會談經過，最後兩人手握著手，王金平公開替郝龍斌加油，祝郝龍斌順心如意。

會談後郝龍斌表示自己來是想向王金平報告參選決定並爭取王金平的支持，他已把自己的參選理念向王金平報告並跟王金平請益。國民黨如今面對大潰敗，需要團結黨內所有重要成員，王金平是國民黨重要資產，未來要在團結前提下一起為國民黨奮鬥。

王金平則說，國民黨如果要重生，一定要選出適當的黨主席，未來的黨主席一定要能喚回國民黨的黨魂，讓全國人民對國民黨信任並產生期待，才能讓人民支持。此外國民黨面對眾多問題，包括如何處理財務問題，這不是一般人能解決的，希望能有最適當人選出任黨主席，黨才能讓人民支持。郝龍斌有志擔任，祝他順心如意 ，未來挑起最大責任，讓黨與民眾結合，成為中道政黨。

王金平還呼籲國民黨不要非得把執政黨當敵人，一切應以國家為重 ，讓人民受到好的照顧，政治和諧，有好的政策帶動經濟發展，增進人民福祉。他會再跟郝龍斌進一步詳談，看未來幾天發展情勢 ，再做最後決定。被問到他自己未來是否願意替國民黨效力，王金平說他自己的立委生涯已告一段落，畫下好的句點，美好的一仗已經打過，本可以獲得更多休息，但看到黨如今的情況，付出更多關心，義不容辭。

(中時 )