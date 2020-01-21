2020台灣燈會在台中！文心森林公園副展區自去年12月21日點燈以來人潮不斷，尤其戽斗星球動物花燈超人氣，市府表示，春節期間副展區1月24日除夕，可愛花燈動物們將回家吃年夜飯，休園一天；小年夜1月23日及初一至初五1月25日至29日，比照假日開園時間上午10時至晚間10時開放，歡迎民眾到台中走春賞燈。

新聞局長黃國瑋表示，以「童趣樂園」為主題的文心森林公園副展區，設有節慶嘉年華、繽紛世界、生肖遊園地、熱帶叢林、國際明星會5大燈區，共52座燈組，市府引進獨具特色的「戽斗星球」、「熱帶水果鳥」等國際IP授權，會場還有放大版的扭蛋明星，周末假日開放「童樂舞台」表演活動近百場。

市府指出，2020台灣燈會文心森林公園副展區即日起展至2月23日，1月24日除夕休園一天；后里花博園區主展區2月8日點燈並展至2月23日，歡迎民眾趁著假期，來一趟燈會之旅。

賞花燈多搭大眾運輸工具，台中市府大年初一起推出「雙十公車」優惠，除維持10公里免費，超過10公里最多只收10元，台灣燈會副展區文心森林公園，鼓勵民眾使用「雙十公車」優惠，利用5、53、73、83、89、157、290、356、359及800路10條公車路線前往賞燈。

交通局長葉昭甫說，雙十公車政策不只照顧通勤、通學族群，也可透過大眾運輸服務強化串連各行政區，為台中景點帶來觀光人潮，利用春節假期規畫遊程，白天遊玩各大景點、吃美食，晚間享受賞燈樂趣。

(中時 )