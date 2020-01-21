世界經濟論壇（WEF）第50屆年會（達沃斯論壇）21日正式召開，出席的清華大學國家金融研究院院長、IMF前全球副總裁朱民接受陸媒專訪，談及大陸貨幣政策指出，應注意維持貨幣政策中性，不能過度寬鬆，認為當前挑戰在於如何保證資金能走向實體經濟的情況下放寬流動性。

對於目前熱度正高的數位貨幣，朱民也提出看法。他認為臉書的天秤幣（Libra）問世改變整個金融生態，數位貨幣一定是未來。當前針對天秤幣等數位貨幣，有兩大問題備受關注。第一是針對洗錢等問題的監管；第二則是數位貨幣對貨幣政策傳導作用的影響，以及對貨幣政策穩定性的衝擊。

朱民說，短期來說，天秤幣是跨境支付的手段；中期來說是種國際貨幣，會對貨幣政策和金融穩定帶來系列衝擊。如果最終能以區塊鏈供應鏈為基礎達到完全實施，由智慧平台做由下而上交易的話，會從根本上改變整個金融生態，舉凡銀行債券、股票，甚至爺爺傳下來的寶貝都可以到網上去賣。

(旺報 )