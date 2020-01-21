2019新型冠狀病毒疫情擴散至亞洲各國，衛生福利部疾病管制署今天召開記者會證實我國出現第一起確診個案，防疫醫師黃婉婷表示，該名患者為一名55歲的台商，是長期在武漢工作女性，昨天搭機返台後有發燒、呼吸急促等症狀，經送醫後檢查發現胸部兩側有肺炎，目前狀況雖穩定，但仍需配戴氧氣罩治療。

(中時 )