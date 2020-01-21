新型冠狀病毒首起病例 疾管署：55歲台商確診 18:542020/01/21 中時 陳人齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 疾管署今天證實台灣出現第一起2019新型冠狀病毒的病例。（陳人齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2019新型冠狀病毒疫情擴散至亞洲各國，衛生福利部疾病管制署今天召開記者會證實我國出現第一起確診個案，防疫醫師黃婉婷表示，該名患者為一名55歲的台商，是長期在武漢工作女性，昨天搭機返台後有發燒、呼吸急促等症狀，經送醫後檢查發現胸部兩側有肺炎，目前狀況雖穩定，但仍需配戴氧氣罩治療。 (中時 ) #患者 #台商 #病毒 #冠狀病毒 #呼吸急促 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎延燒 日本驚爆首例 02:252020/01/17 話題觀察 武漢肺炎攪局春運 02:252020/01/17 論壇廣場 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 武漢肺炎和SARS是親戚 無藥可解 13:212020/01/20 生活 武漢肺炎疫情延燒 世衛將開緊急會議 06:402020/01/21 生活 疑有武漢肺炎病例 馬偕急診醫師：勿自私僥倖 10:372020/01/21 社會 武漢肺炎再擴散 官方：山東青島、四川成都 各有1起疑例 12:062020/01/21 兩岸 《韓股》憂武漢肺炎擴散，韓股收跌1.01％ 16:142020/01/21 財經 《港股》武漢肺炎疫情擴散，恆指失守28000點 16:482020/01/21 財經 2019新型冠狀病毒多可怕？ 6點看懂武漢肺炎懶人包 18:502020/01/21 生活 生活熱門新聞 一張圖看懂春節三階段變天 這天是分水嶺 - 生活 新型冠狀病毒我國第一個確診病例 55歲台商發病第九天返台 - 生活 有騷動！唐綺陽揭2星座財運驚人 - 生活 除夕地基主怎麼拜？命理師曝最佳開運時間 - 生活 命理師揭過年7大禁忌 做了這件事恐破財 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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