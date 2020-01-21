基隆市政府為了歡慶金鼠元宵節，特地推出基隆限定的「花布發財鼠」小提燈，並且這次的主提燈更有附上一隻紙做的可愛小花鼠。（吳康瑋攝）

基隆市政府為了歡慶金鼠元宵節，特地推出基隆限定的「花布發財鼠」小提燈，並且這次的主提燈更有附上一隻紙做的可愛小花鼠。（吳康瑋攝）

2020年也稱為金鼠年，基隆市政府為了歡慶金鼠元宵節，特地推出基隆限定的「花布發財鼠」小提燈，並且這次的主提燈更有附上一隻紙做的可愛小花鼠，不僅可以套在指頭上，更可以別在頭髮上，都非常應景。市府觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，限定小提燈從2月6日開始一連三天，在基隆市東、西岸旅遊服中心供民眾免費索取，限量600份送完為止。

基隆市長林右昌表示，今年的「花布發財」鼠年小提燈，以紅色花卉圖搭配喜氣洋洋的金幣、元寶，讓大家鼠年招財又進寶，主提燈還附上一隻可愛版小花鼠，寓意著2020金鼠年花開富貴、福氣滿滿，「花布發財鼠」小提燈選用環保材質，只要按照英文字母依序組合就能拼裝完成，非常適合親子共同DIY一起快樂過元宵。

林右昌表示，除了元宵小提燈，新春期間東、西岸旅遊服務中心不打烊，更加碼推出「基隆好運福袋」，即日起到基隆市18家借問站，及陽明海洋文化藝術館，和平島公園，海科館消費，大年初一下午2點起，憑消費收據到旅遊服務中心兌換「基隆好運福袋」限量60份，還有20本2020年日曆手冊等，每人限領1份送完為止，每日還有限量100份的扭蛋雨衣，出示「公開分享、按讚基隆旅遊網FB」之畫面，就可以領取，數量有限送完為止，他大力歡迎大家一起來基隆走春祈福好運「鼠」不盡。

(中時 )