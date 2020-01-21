苗栗縣議員張志宇21日遭台中高分院宣判當選無效。（何冠嫻攝）

國民黨苗栗縣議員張志宇，被同選區落選頭的民進黨前苗栗市民代表徐筱菁提出當選無效訴訟，一審判決駁回。經徐上訴，台中高分院合議庭21日改判張志宇當選無效，全案定讞。張已連續2屆被提出當選無效訴訟，且歷經一審勝訴、二審敗訴確定，成為選舉史上的罕見案例。

據了解，劉姓女子被在2018年競選縣議員期間以500元至1000元等對價，為國民黨苗栗縣議員候選人張志宇，向陳姓女子等12人買票，劉女被依違反選罷法判刑1年10月，緩刑4年。劉女辯稱，她和張志宇世交很好，又是劉的媒人婆身分，所以遇到鄰居或朋友都拜託他們支持張志宇，她是自掏腰包為張志宇行賄。

經同選區落選頭的民進黨前苗栗市民代表徐筱菁，對張志宇提起當選無效訴訟，一審認為劉女並非張的家人或競選團隊成員，沒有證據可以證明張志宇參與、授意、同意、容許、或知情劉女的相關買票行為，所以判決駁回。

徐不服提起上訴，台中高分院合議庭卻認為，劉女在選舉期間，積極提供場地助選、還幫忙舉辦2次政見發表會，且張志宇都親自到場拉票。再加上，張志宇在上屆選舉時則因有人涉及買票，經法院認定張涉授意，而遭判決當選無效確定，此次選舉理當更謹慎，而且司法機關積極查賄、對手積極檢舉下，劉女稱是自掏腰包買票，與常理不符，遂改判張志宇當選無效。

張志宇對於當選無效判決感到遺憾，他指出，苗栗地院法官經過詳細審理，已駁回當選無效之訴，高院法官自由心證做出無效判決，相當不解。張志宇強調，雖未來沒有議員頭銜，但服務處還是敞開大門，將持續為鄉親解決問題、爭取建設。

(中時 )