佛首舍第9年高雄宴請寒士 用愛溫暖人心 19:292020/01/21 中時 劉宥廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香火鼎盛的佛首舍四面佛梵教連續9年在高市苓雅區舉辦歲末年終愛心餐會，在中山、興中路口辦桌，讓500多名寒士在冷颼颼夜裡，也能吃上熱呼呼的美食佳餚；寒士們享受完豐盛桌菜後，還有生活用品及保暖用品等伴手禮，讓他們平安快樂過好年。(劉宥廷攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 而這場寒士尾牙宴的幕後推手少不了地方善心人士、商界聞人蔡文弘，他僅低調表示，社會有許多需要幫助的人，若大家出一點心力，讓這份關愛擴散到每一名寒士身上，何樂而不為。(劉宥廷攝) 香火鼎盛的佛首舍四面佛梵教連續9年在高市苓雅區舉辦歲末年終愛心餐會，在中山、興中路口辦桌，讓500多名寒士在冷颼颼夜裡，也能吃上熱呼呼的美食佳餚；寒士們享受完豐盛桌菜後，還有生活用品及保暖用品等伴手禮，讓他們平安快樂過好年。 而這場寒士尾牙宴的幕後推手少不了地方善心人士、商界聞人蔡文弘，他僅低調表示，社會有許多需要幫助的人，若大家出一點心力，讓這份關愛擴散到每一名寒士身上，何樂而不為。 (中時 ) #用品 #過好年 #快樂 #地方 #尾牙宴 也許您會感興趣 推薦閱讀 宜蘭傳藝燈籠節 來鬥陣過好年 02:262020/01/17 地方新聞 金門防搶演練 大家過平安年 09:532020/01/17 生活 點亮幸福的燈 台電助基隆40貧戶過好年 15:262020/01/17 生活 金山區公所、公益團體捐贈物資 協助弱勢過好年 18:282020/01/17 生活 花蓮愛心禮券 上千清寒戶過好年 04:102020/01/18 地方新聞 歡喜迎接金鼠年 選個花卉過好年 16:242020/01/18 生活 大湖公所歲末送暖 弱勢族群安心過好年 17:592020/01/18 生活 天成飯店世貿會館 春酒尾牙宴熱賣中 04:092020/01/19 產業．科技 《台語百面通》 揪孩童過好年 04:102020/01/19 娛樂新聞 世邦創下連續30年獲利紀錄 尾牙宴康康登場氣勢媲美歐巴 05:132020/01/19 財經 生活熱門新聞 一張圖看懂春節三階段變天 這天是分水嶺 - 生活 新型冠狀病毒我國第一個確診病例 55歲台商發病第九天返台 - 生活 有騷動！唐綺陽揭2星座財運驚人 - 生活 除夕地基主怎麼拜？命理師曝最佳開運時間 - 生活 命理師揭過年7大禁忌 做了這件事恐破財 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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