而這場寒士尾牙宴的幕後推手少不了地方善心人士、商界聞人蔡文弘，他僅低調表示，社會有許多需要幫助的人，若大家出一點心力，讓這份關愛擴散到每一名寒士身上，何樂而不為。(劉宥廷攝)

香火鼎盛的佛首舍四面佛梵教連續9年在高市苓雅區舉辦歲末年終愛心餐會，在中山、興中路口辦桌，讓500多名寒士在冷颼颼夜裡，也能吃上熱呼呼的美食佳餚；寒士們享受完豐盛桌菜後，還有生活用品及保暖用品等伴手禮，讓他們平安快樂過好年。

而這場寒士尾牙宴的幕後推手少不了地方善心人士、商界聞人蔡文弘，他僅低調表示，社會有許多需要幫助的人，若大家出一點心力，讓這份關愛擴散到每一名寒士身上，何樂而不為。

(中時 )