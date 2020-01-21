市長林右昌於21日上午走訪七堵市場向攤商及採買民眾拜年，並且發放庚子年「鼠來寶」紅包，受到熱烈歡迎，有市民送上小卡片，提到以前從不以身為基隆人為傲。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

市長林右昌於21日上午走訪七堵市場向攤商及採買民眾拜年，並且發放庚子年「鼠來寶」紅包，受到熱烈歡迎，有市民送上小卡片，提到以前從不以身為基隆人為傲。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

農曆春節的腳步越來越近，市長林右昌於21日上午走訪七堵市場向攤商及採買民眾拜年，並且發放庚子年「鼠來寶」紅包，受到熱烈歡迎，有市民送上小卡片，提到以前從不以身為基隆人為傲，但現在非常感謝林右昌讓基隆有了新生命的同時，也保有在地的純粹，並強調「基隆有你，真的很好」。

林右昌上午走訪信仰中心「慶濟宮」參拜，現場有粉絲帶著林右昌第一任競選時以旗幟製作印著「新基隆，新市長林右昌」的小包包，還有一名女粉絲透過家人轉送小卡片鼓勵林右昌，他表示，自己非常感動，也一定會努力把基隆變得更好。

卡片署名「基隆小市民」的粉絲指出，自己從小在基隆長大，過去從不為基隆表態，求學過程中每當同學想來玩，她總推辭說基隆沒什麼有趣的，直到近幾年基隆的改變讓她大大震撼。她指出，最有感的莫過於各式藝文活動，以往只會往台北跑的她，也開始關注基隆獨立書店、老屋翻新等相關演講與活動，自己才感受到原來基隆可以那麼美。

林右昌也為了回饋粉絲舉辦抽獎活動，他提到民眾只要與2015年起任一年份的市長春聯或紅包合照，並上傳到市長的臉書抽獎回文區，就可以參加抽獎，最大獎是林市長親手揮毫的庚子年「瑞風亨祥」春聯，另外還有20本的《市長的口袋食堂》美食書，截止時間是1月22日上午11時。

(中時 )