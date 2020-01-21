衛生局至醫院查核類流感診間設置與就診動線，輔導醫院落實急診就醫病患分流，避免院內交叉感染。（台中市衛生局提供／台中馮惠宜傳真）

武漢肺炎疫情蔓延，台灣也出現確診病例；由於目前處於流感高峰期，中市類流感門急診人次已突破預警值，更出現1死亡病例，目前仍有9人因併發重症在加護病房搶救中；台中市衛生局搶在春節連假開始前協調14家區域級以上醫院開設假日類流感門診，419家醫院與合約院所提供春節特別門診服務。

根據基層醫療監測，台中市1月第二周類流感門急診就診率為12.7％，第三周則降至11.9％，但仍高於11.5％的預警值，仍不能輕忽；尤其台中市109年元旦以來已出現一例流感併發重症死亡病例，1名53歲罹患直腸癌患者因感染流感併發重症於一月初死亡，除此例外，還有13名重症個案，其中2人已從加護病房轉出，9人仍在加護病房救治中。

衛生局長曾梓展表示，台中市政府衛生局協調14家區域級以上醫院即日起至2月2日開設假日(含農曆春節假期)類流感特別門診105診次，405家公費流感抗病毒藥劑合約院所也提供2721診次春節門診服務。衛生局除協調醫院跟診所開設春節特別門診外，也至醫院查核類流感診間設置與就診動線，輔導醫院落實急診就醫病患分流，避免院內交叉感染。

曾梓展也呼籲，春節期間有發燒、咳嗽等症狀，請落實咳嗽戴口罩、打噴嚏掩口鼻、生病速就醫，多在家休息避免出入公共場所，此外，也提醒符合公費流感疫苗施打對象的民眾持身分證及健保卡儘速至衛生所或合約院所接種、增加保護力。流感相關資訊可至疾管署全球資訊網流感專區查詢，或撥打國內免付費防疫專線1922洽詢；台中市春節特別門診服務相關資訊則可至台中市政府衛生局網站查詢。

(中時 )