世界衛生組織（WHO）西太平洋分部今推文表示，新獲報的感染病例顯示，引發中國武漢肺炎疫情的新型冠狀病毒恐有「持續人傳人」的現象。

推文提到，還需對2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）做更多分析，才能了解它人傳人的能力以及其他詳情。

(中時電子報)