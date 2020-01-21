世衛證實：新型冠狀病毒可能持續人傳人 19:072020/01/21 中時電子報 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 世界衛生組織推特證實，2019新型冠狀病毒會「持續人傳人」。 (示意圖／中新社資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）西太平洋分部今推文表示，新獲報的感染病例顯示，引發中國武漢肺炎疫情的新型冠狀病毒恐有「持續人傳人」的現象。 推文提到，還需對2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）做更多分析，才能了解它人傳人的能力以及其他詳情。 (中時電子報) #冠狀病毒 #病毒 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 2019新型冠狀病毒延燒 武漢新增17宗病例 18:282020/01/19 兩岸 陸衛健委：未找到新型冠狀病毒傳染來源 23:062020/01/19 兩岸 新型冠狀病毒延燒 武漢再添17宗病例 04:102020/01/20 全球財經 新型冠狀病毒感染肺炎累計198例 已死亡3例 08:212020/01/20 兩岸 陸北京、深圳 出現數例 武漢新型肺炎病患 10:262020/01/20 兩岸 大陸應對肺炎 成立工作小組 19:512020/01/20 財經 陸抗SARS專家鍾南山院士：武漢肺炎肯定人傳人 00:112020/01/21 兩岸 圖解新型冠狀病毒肺炎 04:092020/01/21 焦點新聞 武漢肺炎再擴散 官方：山東青島、四川成都 各有1起疑例 12:062020/01/21 兩岸 世衛組織：武漢肺炎有限人傳人 尚無持續人傳人 16:592020/01/21 國際 國際熱門新聞 華為在歐盟有活路？高層主管終於給答案了 - 國際 打擊赴美生子！川普將改簽證規定 - 國際 外交政策：武漢病毒 你該多害怕？ - 國際 世衛證實：新型冠狀病毒可能持續人傳人 - 國際 密談推手促成 威廉哈利大和解 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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