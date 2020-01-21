台中市府推動「身心障礙者家庭托顧據點服務」已達22處，投入家庭托顧服務的民眾，社會局補助修繕自宅無障礙設施，提供每日補助服務金980元。社會局長彭懷真表示，托顧據點讓身障者可在社區環境中，接受一般生活化照顧，給予身障家庭支持和喘息的空間。

彭懷真指出，照顧身心障礙者起居不易，提供家庭托顧服務據點，藉由各項教保服務，訓練身心障礙者自我照顧，還有與同儕相處的能力，托顧服務提供周一至周五白天照顧，讓家人擁有外出工作機會，增加收入來源。

家庭托顧提供每日8小時服務，每一名服務者每月最高補助22至24天，去年7月起，服務者的每日補助金更從800元調至980元，托顧身心障礙的家庭一天只負擔190元，低收入戶則免費。

社會局指出，投入家庭托顧服務的民眾，在修繕自宅無障礙設施可獲補助5萬元，依收托障礙者程度不同，托顧服務據點最多可收托3名，每月收入最高可達6萬元。

擔任家庭托顧員的楊雅嫻，曾接受「兒童早期療育資源」幫助，感念一路走來各項資源的協助，決定改造自家成為北屯區服務據點之一，協助需要照顧的身心障礙者家庭。

彭懷真強調，家庭托顧據點依身障者需求，辦理各式社區式服務，包括社區日間作業設施服務、社區日間照顧據點、身心障礙者社區照顧關懷據點，開拓身心障礙的服務據點，打造多元、綿密的網絡。

(中時 )