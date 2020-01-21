基隆家扶中心於21日至23日間，於基隆女中舉辦排球營隊，三天活動不僅免費，參加成員還可獲得一件超值紀念衣。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆家扶中心於21日至23日間，於基隆女中舉辦排球營隊，三天活動不僅免費，參加成員還可獲得一件超值紀念衣。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

超強排球營報名秒殺，基隆家扶中心於21日至23日間，於基隆女中舉辦排球營隊，三天活動不僅免費，參加成員還可獲得一件超值紀念衣，活動由基隆家扶中心主任陳美君及基隆女中校長陳明印一同進行開幕儀式，陳美君以「球還沒落地，比賽就還沒結束」的排球名句激勵現場青少年，並希望能讓孩子無憂無慮地享受排球運動，留下難忘的熱血回憶。

基隆家扶中心表示，這次及基隆女中排球隊共同辦理營隊，並邀級基隆女中教練吳冠廷、瑞芳高工教練邱得全等組成專業教練團，並引領13至15歲共計60位國中小學生展開為期3天的訓練，家扶中心說，營隊中有一對兄妹檔，雖然已是學校排球社團的成員，但仍期待社區中能有排球活動可以參加，為了參與今天的營隊，更興奮的提早到會場跑步熱身。

陳美君表示，基隆家扶中心在地深耕52年，積極投入兒童及家庭服務，而這次排球營剛開始開放報名，一週的時間已全數額滿，體現基隆孩子對於排球運動的渴望，她強調，基隆愛打排球的孩子有很多，但排球運動卻不常被關注，即便有幾所學校設有排球隊及社團，但對於社區的孩子而言，要有場地及找到夥伴打場排球，真的是非常困難，也因此才有這次排球營隊的舉辦，家扶也希望以此作為振興基隆排球運動的首幕，並藉由營隊讓愛打排球的基隆孩子，在這個寒假裡能有難忘的排球體驗。

(中時 )