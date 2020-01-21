friDay影音《國際橋牌社》開播首日飆破近百萬人次點閱，首集描述飾演總統的楊烈就職前攻防戰過程，網友討論熱烈，除登Google熱搜外，PTT Live更是爆文，楊烈聞訊坦言相當震驚，「謝謝網友支持，希望《橋牌社》的好成績能讓台劇與國際接軌。」女主角李杏直呼自己也是百萬網友之一，「這麼多人觀看超嗨的！簡直熱血沸騰啊！」

《國際橋牌社》首日連播兩集，首集網友點擊收視高點落在楊烈與妻子在家中看電視，電視上正好播出昔日楊烈演唱招牌曲目〈如果能夠〉片段，形成「楊烈看楊烈」的有趣畫面。劇裡飾演楊烈老婆的應采靈稱讚：「這個楊烈很會唱歌，人又帥，若是早三十年我就嫁給他。」楊烈則回：「哪有啦！普通啦！我年輕時也很會唱歌！」讓網友笑說「楊烈自肥」、「本集由楊烈贊助播出」。而該橋段是製作人汪怡昕臨機一動加入，意外獲得網友好評。

楊烈在《國際橋牌社》飾演總統。（friDay影音提供）

第二集網友點擊收視高點則在楊烈逼飾演行政院長的林在培為偷渡客25人喪生負責的橋段，該片段可看出兩人為維護權力老謀深算的爾虞我詐，楊烈更被網友封是「東瀛霸主」，直呼期待兩人精彩對決；而該劇金句也引發網友共鳴，包含楊烈面對緊張政治情勢卻要求低度維安，對周孝安說「有時候該冒險的時候就該勇敢去冒險」，以及林在培說「我們跟共產黨，沒什麼好談的」、唐從聖描述三十年前520農民運動街頭的流血衝突，直喊「台灣人打台灣人這樣不對」等獲得網友共鳴。

《國際橋牌社》出現楊烈在電視上演唱〈如果能夠〉有趣畫面。（friDay影音提供）

陳妤劇中是敢拚敢衝的第一線記者。與劇中長官馬力歐因新聞價值一來一往的爭執討論相當吸睛，陳妤直問「這個是頭版頭吧？」反被馬力歐虧「頭你個鬼，寫不出來就砍你的頭！」後又狂嗆「新聞有分大小你搞清楚」、「做新聞沒有像你這樣一廂情願的啦！」網友笑虧「《與惡》的李大芝翅膀硬了！」

陳妤（左）與馬力歐在《國際橋牌社》因新聞價值理念有所衝突。（friDay影音提供）

吳定謙與廖苡喬首集就在床上調情，吳定謙笑說被百萬網友看到自己上半身全裸，話鋒一轉要網友期待劇情後段周孝安與李杏的床戲，「周孝安的大肌肌更有看頭！」《國際橋牌社》自即日起每週五晚上八點friDay影音獨家播出，一連更新兩集。

(中時 )